Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів, 4 танки, 10 бронемашин, 16 артсистем, 24 безпілотники, 36 одиниць автомобільної техніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 271790 (+350) осіб, танків - 4616 (+4) од, бойових броньованих машин - 8824 (+10) од, артилерійських систем - 5988 (+16) од, РСЗВ - 774 (+0) од, засоби ППО - 521 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од, спеціальна техніка - 891 (+2).

Дані уточнюються.