Події

00:50 16.09.2023

Ігореві Коломойському збільшили заставу до 3,9 млрд гривень - суд

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Шевченківський районний суд м. Києва змінив запобіжний захід у частині застави Ігорю Коломойському у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень, встановивши його розмір у 3 млрд 891 млн гривень, повідомляє Суспільне в п'ятницю ввечері.

Раніше повідомлялося, що за першою підозрою Коломойському було призначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 мільйонів гривень, проте вчора Коломойському було повідомлено про додаткову підозру в присвоєнні 5,8 млрд грн.

Служба безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офіс Генерального прокурора розкрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. За матеріалами СБУ Коломойського повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого організованою групою, особливо великих розмірах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд. грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував.

За версією слідства, загалом така схема дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд. грн., що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами.

Щоби легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Досудове розслідування продовжується.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Теги: #суд #україна #застава #коломойський

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