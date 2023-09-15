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21:23 15.09.2023

Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

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Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків, які дадуть Україні більше справедливості

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку державними органами концептуальних кроків, які дадуть Україні та її народу більше справедливості.

"Сьогодні провів широку і змістовну нараду з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, а також Верховна Рада, уряд, Офіс (президента (ІФ-У). Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, всьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі - гарантовану стійкість", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також, за словами глави держави, триває робота і над посиленням інституцій України для спроможності остаточно знищити олігархо-корупційні впливи.

"Впливи, якими, зокрема, Росія так довго користувалася, щоб послаблювати Україну і щоб постійно "під'їдати" суверенітет нашої держави", - сказав він.

 

 

 

Теги: #заходи #підготовка #антикорупція

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