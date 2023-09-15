Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про проведення конструктивних переговорів з американськими та британськими партнерами.

"Зустріч з американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори. Детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій", - написав Залужний у телеграм-каналі.

За словами Залужного, вони обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.

"Чекаємо на хороші новини", - додав він.

Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що вони зупинилися з партнерами на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин. Окремою темою була ситуація в Чорному морі.

"Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", - підсумував Залужний.