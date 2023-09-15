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16:32 15.09.2023

Шмигаль: У разі необхідності бюджет на безпеку та оборону у 2024 році буде збільшено

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Шмигаль: У разі необхідності бюджет на безпеку та оборону у 2024 році буде збільшено

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в разі необхідності бюджет на безпеку й оборону 2024 року може бути збільшено.

"Щодо збільшення військового бюджету. Видатки на безпеку і оборону передбачаються на рівні цього року - 1 трлн 542,8 млрд грн... Наразі бюджет сформовано з розрахунку, що війна триватиме 12 місяців, ми саме так розрахували річний бюджет. Якщо буде необхідність збільшувати бюджет безпеки і оборони - ми його збільшимо наступного року", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Прем'єр запевнив, що в уряду є розуміння, як знайти додаткові кошти в разі потреби.

Теги: #бюджет #оборона

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