Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

Уночі 15 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Усього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для знищення дронів було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.