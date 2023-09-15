У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"118 обстрілів по 31 населеному пункту - військовослужбовці РФ продовжують тероризувати мирне населення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Успенівки, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків і Лук'янівського, 6 авіаударів по Оріхову, а також 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малих Щербаках, П'ятихатках і Малинівці.

Крім того, повідомив Малашко, 94 артобстріли припали на територію прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового та Кам'янського.

Унаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення дістав 34-річний чоловік - його госпіталізовано.

Також надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.