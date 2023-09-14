Події

21:51 14.09.2023

Міноборони Румунії ввело додаткові обмеження на польоти в районах, що межують із Одеською областю

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Міноборони Румунії ввело додаткові обмеження на польоти в районах, що межують із Одеською областю

Міністерство оборони Румунії посилило обмеження на польоти над кордоном із Одеською областю, зокрема в регіоні Північна Добруджа між містами Сулина і Галац, йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в четвер.

"Від середи, 13 вересня, Міністерство транспорту та інфраструктури спільно з Міністерством національної оборони, як відповідальне за управління національним повітряним простором, запровадило додаткові обмеження на польоти в повітряному просторі, що межує з кордоном із Україною, поблизу Північної Добруджі, між Сулином і Галацом", - зазначається в повідомленні.

Обмеження польотів поширюється на відстань 20-30 км. від кордону до висоти 4 км. Заборона не стосується літаків і вертольотів державних служб, зокрема рятувальних.

У відомстві зазначають, що рішення про посилення обмежень на польоти було ухвалено на тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї.

Раніше обмеження на пересування в повітряному просторі, що межує з Україною, було запроваджено з травня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони охоплювали відстань на 8 км всередині країни і до висоти 1 км.

 

 

 

Теги: #рф #румунія #дрони

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