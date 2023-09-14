ЗС України продовжують наступ на південь від Бахмута і на мелітопольському напрямку

Сили оборони України ведуть контрнаступ на південному фланзі бахмутського напрямку в Донецькій області та на мелітопольському напрямку в Запорізькій області, а на куп'янському і лиманському напрямках інтенсивність боїв дещо знизилася, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку: на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції; на південному - ми наступаємо. Бої тривають у районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед", - написала Маляр у телеграмі в четвер.

"На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, що суттєво знижує їхню здатність оборонятися", - додала заступниця міністра.

На півдні України, за її словами, окупанти також атакували неподалік Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

"На Куп'янському і Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій дещо знизилася порівняно з кількома тижнями тому. Разом із тим, тривають ворожі обстріли і ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалося їх здійснити. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах на північний схід від Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області", - розповіла Маляр.