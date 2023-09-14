РФ уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї - Буданов

РФ уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, коментуючи зустріч у Росії двох диктаторів - Кім Чен Ина та Володимира Путіна.

"Коли кажуть, що зараз путін відпише чи підпише — це все фальш, бо ще півтора місяця тому все було узгоджено, і почалося відвантаження [снарядів] з Північної Кореї", - пояснив Буданов у коментарі виданню NV, повідомляє пресслужба ГУР.

За його словами, КНДР постачає до РФ 122-мм і 152-мм боєприпаси до радянських гармат, ракети до РСЗВ "Град" і певну кількість танкових снарядів.

Буданов зазначив, що Північна Корея здатна виробляти снаряди в значних обсягах, оскільки, на відміну від Росії, режим у Пхеньяні зберіг об'єкти для серійного виробництва озброєнь. За даними Військової розвідки України, російські підприємства ВПК задовольняють планові потреби окупаційної армії в снарядах лише на 3-7%.

На думку Буданова, поставки північнокорейських озброєнь можуть трохи втамувати снарядний голод окупантів. Начальник ГУР додав, що Кремль прагне отримати від КНДР мільйонні партії боєприпасів.

"Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко - питання", - підсумував Буданов.