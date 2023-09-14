Рішення продовжувати чи ні заборону на експорт українських зернових до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини немає досі - представниця ЄК

Європейська комісія досі не ухвалила рішення подовжувати чи ні тимчасову заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, термін якої спливає 15 вересня, повідомила в четвер представниця ЄК Міріам Гарсія.

"Рішення ще не ухвалено, термін дії заходів спливає завтра опівночі, тож у нас іще є трохи часу, ми маємо зібрати воєдино всю інформацію, щоб мати можливість дати правильну оцінку. Як ми вже наголошували, нам потрібно знайти рішення, яке буде найкращим для всіх, і тому це займає трохи більше часу, але ми старанно над цим працюємо", - змалювала вона ситуацію.

Гарсія нагадала, що в середу відбулося "дуже конструктивне засідання" координаційної платформи, метою якого було визначити заходи, спрямовані на те, щоб "усунути логістичні вузькі місця, які виправдовували запровадження превентивних заходів декілька місяців тому деякими державами-членами". "Ця робота була дуже конструктивною, вчора ми провели 9-те засідання, і, як ви бачите, інтенсивність зустрічей була дуже високою, особливо в останні тижні. На цих зустрічах ми продовжуємо обговорювати, як підвищити (пропускний) потенціал і як забезпечити ефективність цих результатів... Але рішення щодо подальших кроків іще не ухвалено", - деталізувала представниця Єврокомісії.