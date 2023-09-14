Події

08:20 14.09.2023

Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

1 хв читати
Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків і авіації. 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу Херсонського району.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 14.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

08:32 14.09.2023
Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі шестирічної дитини внаслідок нічної ворожої атаки Херсонської області

Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі шестирічної дитини внаслідок нічної ворожої атаки Херсонської області

06:57 14.09.2023
Кількість жертв унаслідок масштабної повені в Лівії перевищила вісім тисяч людей

Кількість жертв унаслідок масштабної повені в Лівії перевищила вісім тисяч людей

06:51 14.09.2023
У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

21:18 13.09.2023
Херсон під прицілом російської армії

Херсон під прицілом російської армії

17:50 13.09.2023
Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали три людини

Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали три людини

14:09 13.09.2023
На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

08:53 13.09.2023
За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах Запорізької області, є поранений

За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах Запорізької області, є поранений

08:39 13.09.2023
За минулу добу окупанти завдали 20 ударів по районах Харківської області, є руйнування

За минулу добу окупанти завдали 20 ударів по районах Харківської області, є руйнування

08:30 13.09.2023
Під час атак на Одеську та Сумську області знищено 32 БПЛА

Під час атак на Одеську та Сумську області знищено 32 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

Головним пріоритетом бюджету наступного року стане оборона та безпека

Повітряні сили попереджають про запуск шести груп "шахедів" із РФ і Криму

На засіданні щодо експорту українських зернових у Брюсселі рішення про продовження заборони на ввезення до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини не ухвалено

ОСТАННЄ

ЗС України мають успіх у наступі на південь від Бахмута

Ворожі БПЛА вночі атакували Сумську область, сталися пожежі

Армія РФ атакувала Трудове Запорізької області п'ятьма БПЛА, є руйнування госпбудівель і складських приміщень

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

За добу відбулося 29 бойових зіткнень між ЗС України та противником

Окупанти вночі атакували Україну 22 "шахедами", 17 знищила ППО, є жертви і поранені

Маляр спростувала "фейки" про нібито її ж коментарі щодо закупівель кровоспинних медвиробів

Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

Сапери виявили уламки ворожого "шахеда" у Криворізькому районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА