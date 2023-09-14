Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків і авіації. 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу Херсонського району.