Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу знищили 620 окупантів, 15 танків, 18 бронемашин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 47 безпілотників, один підводний човен і 19 од. авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 270970 (+620) осіб, танків - 4599 (+15) од, бойових броньованих машин - 8810 (+18) од, артилерійських систем - 5944 (+42) од, РСЗВ - 769 (+3) од, засоби ППО - 517 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 20 (+1) од, підводні човни - 1 (+1) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од, спеціальна техніка - 889 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються