У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

Унаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження, повідомляють у пресслужбі ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотинська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади", - йдеться в повідомленні.

У Великописарівській ворог стріляв із мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Унаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство,

В Есманській проведено мінометний обстріл (4 вибухи). У Краснопільській з території РФ здійснено скидання з ворожого БПЛА двох боєприпасів типу ВОГ. Крім того, з вертольота здійснено запуск 2 ракет. Також були артобстріли (15 вибухів) та обстріли з мінометів (5 вибухів).

У Юнаківській зафіксовано 13 вибухів із міномету та 6 вибухів з артилерії. У Миколаївській противник вдарив з артилерії (9 вибухів). У Хотинській з гелікоптера був пуск 4 ракет (ймовірно НАР). У Середино-Будській ворог скинув 2 міни на її територію. У Білопільській був мінометний обстріл (9 вибухів). У ️Новослобідській здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).