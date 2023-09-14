Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту е/е взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі словацьким колегою Людовітом Одором, зокрема, про енергосистему та підтримку Братиславою України щодо імпорту електроенергії в зимовий період.

"Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку щодо імпорту електроенергії", - сказано в телеграм-каналі Шмигаля.

Шмигаль також обговорив із прем'єр-міністром Словаччини експорт аграрної продукції, прикордонну інфраструктуру, оборонну сферу та енергетику.

Також український прем'єр запропонував главі уряду Словаччини разом реалізовувати проекти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні для зміцнення економічного співробітництва.