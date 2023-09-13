Події

11:25 13.09.2023

Понад 2 тис. БПЛА типу "Шахед" РФ уже випустила по Україні

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Понад 2 тис. БПЛА типу "Шахед" РФ уже випустила по Україні

Понад 2 000 ударних БПЛА типу "Шахед" Росія вже випустила по Україні від початку їх застосування росіянами рівно рік тому, повідомили у Страткомі ЗСУ.

"Понад 2000 ударних БПЛА типу "Шахед" росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому - 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", - повідомляється в телеграм-каналі.

У ЗСУ зазначили, що сумарна вартість БПЛА становила, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. "Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #бпла

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