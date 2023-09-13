Події

08:18 13.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів і 30 артсистем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів і 30 артсистем противника

Сили оборони за добу знищили 590 окупантів, 16 танків, 14 бронемашин, 30 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 17 безпілотників, 34 одиниці авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб збройних сил України в ранковому зведенні в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 270350 (+590) осіб, танків - 4584 (+16) од, бойових броньованих машин - 8792 (+14) од, артилерійських систем - 5902 (+30) од, РСЗВ - 766 (+2) од, засоби ППО - 517 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4650 (+5), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8444 (+31) од, спеціальна техніка - 884 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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