Події

20:37 12.09.2023

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, деталі уточнюють

1 хв читати
Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, деталі уточнюють

У вівторок увечері російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району, деталі уточнюються, попередньо постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"Ворог укотре підло атакував нас. Це балістична ракета. Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння або місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз працюють відповідні служби... Станом на зараз постраждалих і пожеж немає", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону.

 

 

 

Теги: #обстріл #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 11.09.2023
Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь, постраждали 3 людини

Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь, постраждали 3 людини

20:36 10.09.2023
Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

19:09 10.09.2023
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

09:01 09.09.2023
На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

18:35 08.09.2023
Унаслідок російського обстрілу околиць Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків

Унаслідок російського обстрілу околиць Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків

08:50 08.09.2023
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю і Запорізькій області, є жертва і поранений

07:28 08.09.2023
Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

21:35 07.09.2023
У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

20:07 07.09.2023
Російські окупанти вже тиждень проводять "вибори" в окупованих районах Запорізької області

Російські окупанти вже тиждень проводять "вибори" в окупованих районах Запорізької області

16:57 07.09.2023
Потрапила під обстріл ремонтна бригада "Харківобленерго", постраждалих немає

Потрапила під обстріл ремонтна бригада "Харківобленерго", постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким доручено перевірити рішення військово-лікарських експертиз про непридатність до служби

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон - Міноборони

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

ОСТАННЄ

В Україну вдалося повернути 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей - Микола Кулеба

Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким доручено перевірити рішення військово-лікарських експертиз про непридатність до служби

Зеленський подякував Данії за надання військової допомоги

За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів

Київ вводить обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік

Кабмін визначив ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" до кінця воєнного стану

Окупанти завдали 3 ракетних і 25 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли с/г підприємство на Харківщині, згорів комбайн

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено шість приватних будинків

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА