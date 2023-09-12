Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, деталі уточнюють

У вівторок увечері російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району, деталі уточнюються, попередньо постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"Ворог укотре підло атакував нас. Це балістична ракета. Тип ракети встановлюється і встановлюємо місце падіння або місце ураження. Знаємо, що це Запорізький район. Зараз працюють відповідні служби... Станом на зараз постраждалих і пожеж немає", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону.