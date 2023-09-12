Окупанти обстріляли с/г підприємство на Харківщині, згорів комбайн

У вівторок, о 14:30, російські окупаційні війська обстріляли Вільхуватку Куп'янського району Харківської області, під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.

"На місце події було направлено відділення служби порятунку із селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум'ям було охоплено комбайн підприємства, а також гілки та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О 16:30 пожежу було ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.