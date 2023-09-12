Події

18:34 12.09.2023

Юсов про "вишки Бойка": Україна, як законний власник цих об'єктів, використовуватиме їх для підсилення заходів, пов'язаних із Силами оборони

1 хв читати
Юсов про "вишки Бойка": Україна, як законний власник цих об'єктів, використовуватиме їх для підсилення заходів, пов'язаних із Силами оборони

Україна, як законний власник "вишок Бойка", використовуватиме їх на власний розсуд, зокрема для підсилення заходів, пов'язаних із Силами оборони, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, це надзвичайно складна спецоперація, яка готувалася й реалізовувалася тривалий час спецпідрозділами ГУР Міноборони. Переконаний, що свого часу про це знімуть фільми, можливо, в Голлівуді, і напишуть цікаві книжки. Факт залишиться фактом: іще низка об'єктів не може бути тепер використана ворогом з метою стеження за нашими Силами безпеки і оборони, з метою реалізації якихось комплексів і заходів РЕБ або в інших військових цілях", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Юсова, Україна, як законний власник цих об'єктів, "використовуватиме їх на свій розсуд, і, звісно, наразі йде мова про підсилення заходів, пов'язаних із Силами безпеки і оборони".

11 вересня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які розташовані біля берегів тимчасового окупованого Криму в Чорному морі, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Теги: #війна #міноборони #юсов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 12.09.2023
У РФ зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації, може йтися про кінець вересня - Юсов

У РФ зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації, може йтися про кінець вересня - Юсов

14:09 12.09.2023
Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

13:47 12.09.2023
РФ перегруповує сили і перекидає резерви з глибокого тилу - Military Media Center

РФ перегруповує сили і перекидає резерви з глибокого тилу - Military Media Center

21:10 11.09.2023
Росіяни намагалися вдарити ракетами по цивільному судну в українському порту

Росіяни намагалися вдарити ракетами по цивільному судну в українському порту

19:28 11.09.2023
Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

19:58 10.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

14:15 10.09.2023
Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, жертв немає - ОК "Північ"

13:15 10.09.2023
Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

12:08 10.09.2023
Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

Сили оборони просунулися на таврійському напрямку більш ніж на 1 км - Тарнавський

11:43 10.09.2023
Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон - Міноборони

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли с/г підприємство на Харківщині, згорів комбайн

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено шість приватних будинків

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

Депутата Полтавської облради викрито у заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги громадянам на лікування

Комітет Шевченківської премії затвердив персональний склад експертів з оцінювання творів на здобуття премії

Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон - Міноборони

На Харківщині фермери незаконно використовували працю підлітків із Рівненської області, відкрито справу - поліція

Комунікація із суспільствами є одним зі способів боротьби з дезінформацією РФ - Зеленський

Верховний Суд постановив повернути громаді садибу Терещенків у Києві

Зеленський прийме будь-який трибунал над РФ, який приведе до реально справедливого вироку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА