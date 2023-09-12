Юсов про "вишки Бойка": Україна, як законний власник цих об'єктів, використовуватиме їх для підсилення заходів, пов'язаних із Силами оборони

Україна, як законний власник "вишок Бойка", використовуватиме їх на власний розсуд, зокрема для підсилення заходів, пов'язаних із Силами оборони, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, це надзвичайно складна спецоперація, яка готувалася й реалізовувалася тривалий час спецпідрозділами ГУР Міноборони. Переконаний, що свого часу про це знімуть фільми, можливо, в Голлівуді, і напишуть цікаві книжки. Факт залишиться фактом: іще низка об'єктів не може бути тепер використана ворогом з метою стеження за нашими Силами безпеки і оборони, з метою реалізації якихось комплексів і заходів РЕБ або в інших військових цілях", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Юсова, Україна, як законний власник цих об'єктів, "використовуватиме їх на свій розсуд, і, звісно, наразі йде мова про підсилення заходів, пов'язаних із Силами безпеки і оборони".

11 вересня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які розташовані біля берегів тимчасового окупованого Криму в Чорному морі, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.