Комунікація із суспільствами є одним зі способів боротьби з дезінформацією РФ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним зі способів боротьби з дезінформацією РФ є комунікація із суспільствами.

"Я багато разів на це звертав увагу. Є лідери, які комунікують з лідерами. Ми обрали іншу тактику. Я як лідер комунікував із суспільствами. Суспільств більше. Люди мають великий вплив на своїх лідерів, бо люди обирають лідерів", - сказав він, виступаючи через відеозв'язок зі студентами нідерландських університетів.

За словами Зеленського, "контакт мій з іншим лідером - це тільки дві людини. А мій контакт зі спільнотою тієї чи іншої держави - це контакт із мільйонами людей. І мільйони людей матимуть вплив на свого лідера".

"Мільйони людей розберуться в будь-якому разі швидше, де є правдива інформація, а де є дезінформація. Тому ми повинні постійно діяти, постійно комунікувати, постійно говорити людям правду", - сказав він.

Другим аспектом він назвав те, що "велика кількість журналістів із різних країн світу приїхали до нас. І ми відкрили ці ворота".

"Дуже важливий момент, що журналісти, я їм дуже вдячний, з різних країн світу, вони тут сиділи з перших днів війни, і вони комунікували зі своїм суспільством", - сказав Зеленський.

"Третє - це те, що країни світу санкційно почали позбуватися медіаресурсів РФ на території своїх держав", - зазначив він.