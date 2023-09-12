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16:26 12.09.2023

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

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Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Члени Європарламенту (ЄП) підтримали посилення європейської оборонної промисловості за допомогою ухвалення закону про спільні закупівлі (EDIRPA), повідомила у вівторок пресслужба ЄП.

Закон ухвалили 530 голосами "за", 66 проголосували "проти", 32 євродепутати утрималися.

"Ми досягли розумного компромісу, який зробить EDIRPA таким, що доповнює інший нормативний акт, важливий для оборонного сектору: закон про підтримку виробництва боєприпасів. Нам вдалося відстояти пріоритети парламенту, зокрема щодо проєктів, які підтримають Україну або Молдову", - заявив співдоповідач щодо законопроєкту, депутат від Польщі Здіслав Краснодембський.

Водночас він відзначив важливість того, що, "активізуючи спільні закупівлі військової техніки, EDIRPA допоможе зміцнити обороноздатність держав-членів".

Новий закон встановлює "короткостроковий інструмент для зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою спільних закупівель до 31 грудня 2025 року".

"Це допоможе державам-членам задовольнити на добровільній і спільній основі їхні найнагальніші та критичні потреби в обороні, які посилилися постачанням оборонної продукції в Україну", - ідеться в матеріалах ЄП за підсумками голосування.

Інструмент фінансуватиметься в EUR300 млн коштом бюджету ЄС. У спільних закупівлях мають брати участь щонайменше три держави-члени, і вони мають бути відкриті для участі членів Європейської асоціації вільної торгівлі, які є також членами Європейської економічної зони (асоційовані країни).

Підрядники та субпідрядники мають бути зареєстровані в ЄС або асоційованій країні.

Далі відбудеться офіційне схвалення закону Радою ЄС.

Теги: #опк #європарламент #закупівлі

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