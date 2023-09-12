Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

Після повернення так званих вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закритий, українські розвідники залишили ворога без інструментів спостереження і планування операцій, заявив спікер Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Що стосується морської компоненти, то можна сказати, що для російського флоту ця ділянка моря біля "вишок Бойка" наразі недоступна. Завдяки нашим ракетникам і підрозділам берегової артилерії, які не дають змоги росіянам наближатися до цих вишок. А українські розвідники залишили ворога без інструментів для планування операцій і спостереження за морем", - сказав він на брифінгу, повідомили в "Медіацентрі Україна - Одеса".

Однак, за словами офіцера, залишається загроза з повітря.

Він також додав, що загрози для Одеської області після цієї операції не збільшилися і не зменшилися, адже "росіяни вже роблять все, що можуть, і все, що могли, вони вже зробили".