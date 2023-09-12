Українські школи зобов'язані забезпечувати сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання - Міносвіти

Українські школи зобов'язані забезпечувати сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання, а батьки учнів мають право обирати будь-яку з них, заявляє Міністерство освіти і науки.

"Останнім часом почастішали звернення батьків школярів про те, що школи відмовляють їм у зарахуванні або переведенні дітей на сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання. У звʼязку з цим Міністерство освіти і науки інформує: українські школи забезпечують ці форми навчання, і батьки учнів і учениць мають право обирати будь-яку з них", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що згідно із законодавством, повну загальну середню освіту можна надавати за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами або формою педагогічного патронажу, а управління у сфері освіти та школи мають забезпечити навчання за цими формами на вимогу батьків або інших законних представників дитини.

"Не кожна школа в Україні спроможна забезпечити дистанційну форму здобуття освіти. У разі, якщо в школі, де навчається дитина, немає такої можливості, батькам або іншим законним представникам учня/учениці потрібно звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати іншу школу для дистанційного навчання", - наголосили в міністерстві.

У Міносвіти зазначили, що заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти учням у зарахуванні або переведенні на іншу форму навчання.

Крім того, школи можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою, незалежно від наявності вільних місць у класі.