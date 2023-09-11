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21:23 11.09.2023

Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини

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Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) (№9269-д) і про внесення змін до закону про нацменшини (№9610), повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"На найближчому засіданні Рада обов'язково розгляне ці законопроєкти. Питання лише у змісті тих чи інших положень. Але думаю, що дискусії виходять на фінальну стадію", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок увечері.

"Ми обов'язково повинні виконати ті сім рекомендацій, поставлених перед нами Європейською комісією, для того, щоб Україна в жовтні отримала позитивну письмову відповідь, а наприкінці поточного року було ухвалено рішення про початок переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі", - додав Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про відновлення електронного декларування, про фінансовий моніторинг PEP-ів і зміни до закону про нацменшини, які необхідні для відкриття перемовин про членство в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, 6 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що розгляд у першому читанні законопроєкту №9269-д про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) відтерміновують через відсутність потенціалу в залі пленарних засідань ВР.

Законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 5 вересня. Однак Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето.

Законопроєкт № 9610 "Про внесення змін до закону "Про національні меншини (спільноти) України", що стосуються питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин" (відповідно до висновків Венеціанської комісії) народні депутати підтримали в першому читанні 23 серпня.

 

 

Теги: #рада #нацменшини #фінмоніторинг #законопроєкти

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