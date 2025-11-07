Інтерфакс-Україна
Події
11:28 07.11.2025

На розгляді у Раді - 10 законопроєктів щодо зобов'язань України в рамках Ukraine Facility - Качка

У Верховній Раді перебувають на розгляді 10 законопроєктів, які стосуються виконання зобов’язань України в рамках програми Ukraine Facility, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Я хочу привернути увагу до низки законопроєктів, які вже знаходяться на розгляді Верховної Ради, які нам можуть допомогти. Це 10 законопроєктів, які стосуються виконання зобов’язань України в рамках Ukraine Facility. Це, зазвичай, законопроєкти, які теж нам потрібні в рамках кластерів (переговорів України про вступ до ЄС - ІФ-У)", - сказав Качка під час години запитань до уряду в п’ятницю у Верховній Раді.

За його словами, серед цих законопроєктів - про основні засади житлової політики, оцінку майна, удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів, а також відновлення конкурсів і покращення порядку вступу, проходження та припинення державної служби.

Теги: #качка #рада #ukraine_facility #законопроєкти

