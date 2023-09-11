Події

19:28 11.09.2023

Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

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Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном, обговорили нагальні потреби України і майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

"Відбулася предметна розмова з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував мого колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку і внесок у перемогу України", - написав Умєров у соціальній мережі Х (раніше - твіттер).

 

Теги: #пентагон #міноборони

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