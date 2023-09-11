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11:16 11.09.2023

Програму з компенсації оренди книгорозповсюджувачам 2024 року не фінансуватимуть - директорка УІК

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Програму з компенсації оренди книгорозповсюджувачам 2024 року не фінансуватимуть - директорка УІК

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що на 2024 рік програму з компенсації оренди книгорозповсюджувачам не фінансуватимуть.

"Щодо компенсації оренди. Наступного року її не буде", - написала Коваль у коментарі до публікації у фейсбуці.

Як повідомлялося, у січні 2023 року в УІК заявили, що реалізація програм із надання сертифікатів на книжки та субсидій книгорозповсюджувачам надзвичайно важлива для стабілізації роботи галузі у воєнний час. В інституті відзначили готовність виконувати закон, щойно відповідні зміни буде внесено до закону "Про державний бюджет на 2023 рік".

У травні директорка УІК Олександра Коваль заявила, що субсидування книгорозповсюджувачів є умовою їх виживання.

10 липня 2022 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження". Відповідно до закону, з 1 січня 2023 року мала розпочатися реалізація УІК програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книжок. Закон також передбачає підтримку розповсюджувачів видавничої продукції шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їхніх окремих частин), яке використовують як спеціалізований магазин для торгівлі книжками. 

Теги: #книги #компенсація #уік

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