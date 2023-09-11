Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

У ніч проти понеділка та вранці ворог атакував Дніпропетровську область БпЛА, ракетами й артилерією, сили ППО з Повітряного командування "Схід" знищили 11 БпЛА Shahed-131/136, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Уночі та ранком ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" збито над областю 11 безпілотників типу Shahed-131/136. Унаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також пошкоджено чотири будинки та кілька господарських будівель у Гречаноподівській громаді. Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок цього пошкоджено приватне підприємство, два будинки та газопровід. Інформація уточнюється.

За попередніми даними, жертв і поранених немає.