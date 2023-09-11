За добу на Харківщині постраждалих унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали авіаударів по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району, під артилерійським вогнем противника опинилося майже 20 населених пунктів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 20:23 у с. Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів горіла трава на площі 1 га. Жертв і постраждалих немає. О 22:45 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 кв.м. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.