Окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом неділі росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій Сумської області, ушкоджень зазнала вишка мобільного зв'язку, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстрілів зазнали Есманська, Хотинська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади.

Есманську ворог обстрілював із міномета (5 вибухів). У Хотинській проведено мінометний обстріл (26 вибухів). Також із території Росії були здійснені авіаудари з літаків і вертольотів (13 ракет) і 12 НАР. У Новослобідській був мінометний обстріл (1 вибух). Пошкоджено вишку мобільного зв'язку. У Зноб-Новгородській 7 мін скинули росіяни на її територію. У Краснопільській зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (3 вибухи). У Білопільській проведено мінометні обстріли (13 вибухів). У Великописарівській росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів) і мінометів (12 вибухів). У Шалигинській 6 мін скинув ворог на її територію. У Юнаківській проведено мінометний обстріл (1 вибух).