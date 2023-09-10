Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 липня 2023 року мали 4 млн 114,3 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС збільшилася на 45 915 (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445; +1,8%), Чехії (+8 400; +2,5%) і Нідерландах (+3 515; +2,9%)", - зазначає статистичне відомство.

Приріст на 1,1%, або 45,8 тис., було зафіксовано і в червні, тоді як у травні кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні - на 51,0 тис. (+1,3%). Усі три місяці другого кварталу найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно 65,7 тис. осіб, за нею йде Чехія - 23,9 тис., тоді як лідером скорочення всі три місяці була Польща: сумарно - на 22,0 тис.

Як зазначив Євростат, у липні Польща також стала однією з двох країн, де скоротилася кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом - на 6 660, або -0,7%, тоді як другою країною виявилася Латвія (-1 760; -4,2%).

Згідно з даними Євростату, на кінець липня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 153,87 тис. осіб; 28,0% від загальної кількості), Польща (971,08 тис. осіб; 23,6%) і Чехія (357,54 тис. осіб; 8,7%).

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у липні 2023 року спостерігалася в Чехії (33,0), Польщі (26,4), Естонії (25,9), Болгарії (25,3) і Литві (25,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС сягнув 9,2.

Йдеться також, що станом на 31 липня 2023 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,6%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більш як третину (34,2%), тоді як дорослі чоловіки - менш як п'яту частину (19,2%) від загальної кількості.

Згідно з представленими даними, у липні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС вийшла Болгарія зі 162,98 тис., яка обійшла Іспанію - 182,62 тис.

Понад 100 тис. на кінець липня цього року було також в Італії - 160,44 тис., Румунії - 135,49 тис., Нідерландах - 129,31 тис. і Словаччині - 105,69 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 90,36 тис., Австрії - 77,07 тис., Литві - 71,40 тис., Бельгії - 68,68 тис., Франції - 67,35 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Швейцарії - 64,90 тис., Фінляндії - 58,77 тис. і Португалії - 56,04 тис., а Норвегія із 79,79 тис. ледве не дотягнула до них.

Євростат уточнив, що всі наведені дані належать до надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії і тягне за собою введення тимчасового захисту.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 6 вересня оцінювали в 5,832 млн, а загалом у світі - у 6,202 млн, що на 4 тис. менше, ніж тижнем раніше.