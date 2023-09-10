Події

20:34 10.09.2023

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

3 хв читати
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 липня 2023 року мали 4 млн 114,3 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС збільшилася на 45 915 (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445; +1,8%), Чехії (+8 400; +2,5%) і Нідерландах (+3 515; +2,9%)", - зазначає статистичне відомство.

Приріст на 1,1%, або 45,8 тис., було зафіксовано і в червні, тоді як у травні кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні - на 51,0 тис. (+1,3%). Усі три місяці другого кварталу найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно 65,7 тис. осіб, за нею йде Чехія - 23,9 тис., тоді як лідером скорочення всі три місяці була Польща: сумарно - на 22,0 тис.

Як зазначив Євростат, у липні Польща також стала однією з двох країн, де скоротилася кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом - на 6 660, або -0,7%, тоді як другою країною виявилася Латвія (-1 760; -4,2%).

Згідно з даними Євростату, на кінець липня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 153,87 тис. осіб; 28,0% від загальної кількості), Польща (971,08 тис. осіб; 23,6%) і Чехія (357,54 тис. осіб; 8,7%).

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у липні 2023 року спостерігалася в Чехії (33,0), Польщі (26,4), Естонії (25,9), Болгарії (25,3) і Литві (25,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС сягнув 9,2.

Йдеться також, що станом на 31 липня 2023 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,6%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більш як третину (34,2%), тоді як дорослі чоловіки - менш як п'яту частину (19,2%) від загальної кількості.

Згідно з представленими даними, у липні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС вийшла Болгарія зі 162,98 тис., яка обійшла Іспанію - 182,62 тис.

Понад 100 тис. на кінець липня цього року було також в Італії - 160,44 тис., Румунії - 135,49 тис., Нідерландах - 129,31 тис. і Словаччині - 105,69 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 90,36 тис., Австрії - 77,07 тис., Литві - 71,40 тис., Бельгії - 68,68 тис., Франції - 67,35 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Швейцарії - 64,90 тис., Фінляндії - 58,77 тис. і Португалії - 56,04 тис., а Норвегія із 79,79 тис. ледве не дотягнула до них.

Євростат уточнив, що всі наведені дані належать до надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії і тягне за собою введення тимчасового захисту.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 6 вересня оцінювали в 5,832 млн, а загалом у світі - у 6,202 млн, що на 4 тис. менше, ніж тижнем раніше.

 

 

 

Теги: #статистика #єс #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 08.09.2023
ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і в РФ

ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і в РФ

13:56 08.09.2023
Обмежувальні заходи щодо українського зерна навели лад у ЄС - єврокомісар із сільського господарства

Обмежувальні заходи щодо українського зерна навели лад у ЄС - єврокомісар із сільського господарства

02:47 08.09.2023
Україна у 2023 р. розраховує на початок переговорів щодо вступу до ЄС

Україна у 2023 р. розраховує на початок переговорів щодо вступу до ЄС

16:54 07.09.2023
Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

22:04 06.09.2023
Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

21:26 06.09.2023
ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

15:59 05.09.2023
Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

14:41 05.09.2023
Українські біженці відзначають вищу якість банківських, медичних та держпослуг в Україні, ніж у країнах ЄС - соцопитування

Українські біженці відзначають вищу якість банківських, медичних та держпослуг в Україні, ніж у країнах ЄС - соцопитування

14:21 05.09.2023
У ЄС працевлаштована половина українських біженців, мовою країни перебування добре володіють лише 13% - соцопитування

У ЄС працевлаштована половина українських біженців, мовою країни перебування добре володіють лише 13% - соцопитування

14:09 05.09.2023
Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

ОСТАННЄ

Петреус закликав прискорити постачання в Україну F-16 і ракет ATACMS

ПС ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на південному сході України

Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль пообіцяли допомогти Марокко у зв'язку із землетрусом

Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА