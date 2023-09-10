Події

12:29 10.09.2023

Двох службовців у британському парламенті заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь КНР - ЗМІ

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Працівники контртерористичного управління лондонської поліції розслідують справу щодо двох службовців парламенту Великої Британії, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Китаю, повідомляють британські ЗМІ.

Обох підозрюваних заарештували відповідно до закону про державну таємницю.

Один з імовірних шпигунів мав зв'язки з кількома високопоставленими членами парламенту, включно із заступником міністра внутрішніх справ з питань безпеки Томом Тугендхатом і головою комітету парламенту із закордонних справ Алісією Керн. У сферу діяльності підозрюваного входили питання зовнішньої політики, зокрема щодо Китаю, зазначено в повідомленнях.

The Guardian нагадує, що "арешти відбулися трохи більше ніж через тиждень після того, як міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі відвідав Пекін". Він наполягав на тому, що Велика Британія прагнутиме до "прагматичних" відносин із Китаєм для вирішення основних глобальних проблем.

Видання пише, що колишній лідер Консервативної партії Великої Британії Іан Данкан Сміт, відомий своїми різкими критичними заявами на адресу Китаю, у зв'язку з арештами попередив про "посилення китайської загрози" за голови КНР Сі Цзіньпіна.

Теги: #китай #британія #шпигунство

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