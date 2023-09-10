У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО під назвою "Північне узбережжя", їхня мета – відпрацювання дій у разі нападу РФ, повідомляє національна телерадіомовна компанія Естонії ERR.

"У суботу розпочалися масштабні навчання "Північне узбережжя" із захисту Балтійського моря. На думку експерта з безпеки Калева Стойческу, це своєчасна демонстрація сили для Росії", - йдеться в повідомленні на сайті ERR.

Як повідомляється, навчання запланував і провів німецький військово-морський штаб, у них беруть участь загалом 14 країн (зокрема, США і Канада), загалом 3000 осіб, до 30 кораблів і 15 літаків. "Під час навчань відпрацьовують виведення союзних військ у Балтійське море і висадку десанту в разі війни", - наголошується в повідомленні.

Головком ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних можливостей.

"Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність", - сказав він.

Навчання триватимуть два тижні. У них уперше буде задіяний великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніки.

Як зазначено, серія навчань, ініційована Німеччиною в 2007 році, досі відбувається в рамках програми "Партнерство заради миру" і раніше включала Росію.