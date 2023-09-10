Події

11:57 10.09.2023

У Тернополі сталася масштабна пожежа на підприємстві, її ліквідація триває - ДСНС

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У Тернополі сталася масштабна пожежа на підприємстві, її ліквідація триває - ДСНС

У Тернополі триває ліквідація масштабної пожежі на підприємстві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вночі на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з підприємств. На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот із Рівного. У гасінні беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю.

Орієнтовна площа горіння становить близько 9 тис. м. кв. Будівля заповнена пінопластом.

Як повідомляється, рятувальникам удалося локалізувати пожежу, ліквідація триває. Постраждалих унаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюють.

 

Теги: #дснс #тернопіль

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