Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками минулої ночі на Київщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт, вісім приватних будинків, приміщення школи, дитячого садка та навчально-реабілітаційного центру, а також будівлю однієї з селищних рад, жертв - немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Російський ворог укотре атакував Київщину БПЛА. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад три години. Уночі на Київщині активно працювала ППО. Унаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомив Кравченко, в іншому районі області "пошкоджено вісім приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають". Крім того, додав очільник Київської ОДА, "в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка та селищної ради. В іншій - навчально-реабілітаційний центр. Виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують".

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки", - зазначив Кравченко.