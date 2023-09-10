Уся лінія фронту працює на Starlink

Начальник ГУР України Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink не працювали "певний час" біля Криму, але зазначив, що "вся лінія фронту працює на них".

Він заявив про це в суботу, під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Старлінк не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку", - сказав він.

"Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття, це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", - зазначив Буданов.

Але системи Starlink, сказав також він, "відіграли дуже значну роль і насправді відіграють її станом на зараз, тому що дуже багато систем використовують антени, використовують самі системи Starlink, для зв'язку, для передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт тощо".

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти - абсолютно вся лінія фронту працює на них", - заявив Буданов.

Раніше телеканал CNN повідомив, що у 2022 році Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Телеканал отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня.