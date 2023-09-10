Події

08:03 10.09.2023

Уся лінія фронту працює на Starlink

2 хв читати
Уся лінія фронту працює на Starlink

Начальник ГУР України Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink не працювали "певний час" біля Криму, але зазначив, що "вся лінія фронту працює на них".

Він заявив про це в суботу, під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Старлінк не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку", - сказав він.

"Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття, це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", - зазначив Буданов.

Але системи Starlink, сказав також він, "відіграли дуже значну роль і насправді відіграють її станом на зараз, тому що дуже багато систем використовують антени, використовують самі системи Starlink, для зв'язку, для передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт тощо".

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти - абсолютно вся лінія фронту працює на них", - заявив Буданов.

Раніше телеканал CNN повідомив, що у 2022 році Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Телеканал отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня.

Теги: #yes #буданов #старлінк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 10.09.2023
Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

08:14 10.09.2023
Ми маємо бути готові до тривалого шляху відновлення України

Ми маємо бути готові до тривалого шляху відновлення України

22:39 09.09.2023
Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

12:32 07.09.2023
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

13:11 01.09.2023
Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

12:27 01.09.2023
РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

10:51 01.09.2023
Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

16:02 24.08.2023
Буданов про спецоперацію в Криму: Важливо, щоб люди там повірили - перемога не за горами, буде наземна операція і повернення наших територій

Буданов про спецоперацію в Криму: Важливо, щоб люди там повірили - перемога не за горами, буде наземна операція і повернення наших територій

15:08 24.08.2023
У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

07:06 24.08.2023
Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Зеленський привітав українські міста, які відзначають свій день цими вихідними

Зеленський доручив переглянути й оновити державну систему професійних свят і пам'ятних дат

РФ обстрілює Сонячне в Херсонській області, загинув чоловік

Мішель - РФ на G20: Нападати на українські порти і пропонувати в дар Африці 1 млн тонн зерна - це цинізм і пародія на щедрість

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Нікополь уночі зазнав артобстрілу

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила дві тисячі осіб

10 вересня: Яке сьогодні свято

У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

Японія передасть Україні 24 вантажівки-крани для допомоги в розмінуванні та два трансформатори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА