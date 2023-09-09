Події

21:01 09.09.2023

У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

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У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

Поліція Києва вживає заходів щодо затримання зловмисника, який напав на двох дітей сьогодні, близько 17:00. Одному з дітей нападник завдав ножового поранення, дитину було госпіталізовано, повідомляє відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці у фейсбуці в суботу.

"Сьогодні близько 17:00 на вулиці Мілютенка, двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися побудувати намет. У цей час до них підійшов незнайомець і запропонував допомогу. Коли діти відмовилися, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножового поранення руки та втік", - ідеться в повідомленні.

Наразі вживають заходів щодо затримання зловмисника, до розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

 

 

 

Теги: #київ #напад #поліція

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