Події

21:00 09.09.2023

Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

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Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, під час якої сторони обговорили російські атаки на Україну і виявлення частин БПЛА на території Румунії.

"Розмова з Клаусом Йоганнісом з приводу російських атак на Україну через Дунай і виявлених у Румунії частин безпілотників. Немає ознак наміру завдати удару по НАТО, але ці удари дестабілізують ситуацію. Я вітаю рішення США направити більше літаків F-16 для охорони повітряного простору НАТО. Ми солідарні з Румунією", - написав Столтенберг у соціальній мережі Х (раніше відомій як Твіттер) у суботу.

Раніше в МЗС України повідомили з посиланням на Держприкордонслужбу, що під час атаки на українські порти на Дунаї в ніч на 4 вересня російські Shahed упали на території Румунії, і продемонстрували фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас у румунському Міноборони цю інформацію заперечували, заявляючи, що російські дрони не становили прямої військової загрози для Румунії. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.

6 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що зажадав "термінового і професійного розслідування" походження уламків безпілотника, які було виявлено на території його країни. Румунія поінформувала союзників із НАТО про інцидент з уламками, виявленими недалеко від кордону з Україною, які, можливо, належать дрону.

 

 

 

Теги: #нато #румунія #f_16

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