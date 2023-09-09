МЗС України засуджує проведення "президентських виборів" на території Карабаху в Азербайджані

Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулися в суботу на території Карабаху в Азербайджані, оскільки проведення цих псевдовиборів суперечить нормам міжнародного права, повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулися 9 вересня на території Карабаху (Азербайджанська Республіка). Проведення цих так званих "президентських виборів" суперечить нормам і принципам міжнародного права, а їхні результати є нікчемними", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Україна вкотре висловлює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах і виступає за врегулювання карабаського конфлікту політико-дипломатичним шляхом".