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20:21 09.09.2023

МЗС України засуджує проведення "президентських виборів" на території Карабаху в Азербайджані

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МЗС України засуджує проведення "президентських виборів" на території Карабаху в Азербайджані

Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулися в суботу на території Карабаху в Азербайджані, оскільки проведення цих псевдовиборів суперечить нормам міжнародного права, повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулися 9 вересня на території Карабаху (Азербайджанська Республіка). Проведення цих так званих "президентських виборів" суперечить нормам і принципам міжнародного права, а їхні результати є нікчемними", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Україна вкотре висловлює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах і виступає за врегулювання карабаського конфлікту політико-дипломатичним шляхом".

 

 

Теги: #азербайджан #вибори #засудження #мзс_україна

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