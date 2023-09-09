Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Львівський національний університет імені Івана Франка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький у суботу.

Як зазначається, Джонсону ще в жовтні 2022 року присвоїли звання "почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка". Він відвідав університет, поспілкувався з ректорами та студентами, які навчаються у Львівській області.

Doctor Honoris Causa - це найвище почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке присвоюють громадським, державним і релігійним діячам, політикам, науковцям України та світу за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури та духовності.

"Пишаємося, що частиною академічної спільноти Львівського університету стала така людина. Ваше ім'я викарбуване на Алеї сміливості в Києві, воно також у наших серцях", - написав у телеграм-каналі голова Львівської обладміністрації.

Джонсон також вшанував пам'ять загиблих захисників України. Фото у телеграм-каналі опублікував мер Львова Андрій Садовий.