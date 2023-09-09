Шмигаль обговорив з главою МЗС Японії інтерес бізнесу у співпраці з Україною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який у суботу прибув в Україну з візитом, і представниками провідних японських компаній.

Як повідомив Шмигаль у телеграм-каналі, під час зустрічі було обговорено інтерес великого бізнесу Японії в довгостроковій співпраці з Україною.

"Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами "Дія.City" – простору, який дає унікальні правові та податкові переваги", - зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль висловив подяку Японії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти РФ. Зокрема, Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги та продовжує співпрацю.

Прем'єр-міністр високо оцінив зусилля японських партнерів у рамках G7 та ООН. Обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, у підтримці малого та середнього бізнесу, у гуманітарному розмінуванні.

Хаяші, зі свого боку, зазначив, що Японія й надалі підтримуватиме Україну, посилюватиме антиросійські санкції, допомагатиме Україні в проходженні зими. Також Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Японські підприємці, зі свого боку, презентували конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв'язку, інфраструктури та медицини.