Глава МЗС Японії прибув в Україну

Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса прибув в Україну з візитом.

Про це повідомило посольство Японії в Україні у твіттері, оприлюднивши відео зустрічі міністра.

Це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Як повідомлялося, глава МЗС Японії в Києві планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою для обговорення планів Японії щодо проведення конференції зі сприяння економічному відновленню України на початку наступного року. Також очікується, що Хаясі візьме участь у церемонії передачі українській стороні японських автокранів, призначених для видалення бомб, що не розірвалися.