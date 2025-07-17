Ляшко залишається міністром охорони здоров’я в оновленому уряді, профільний комітет Ради сподівається на продовження плідної співпраці

Віктор Ляшко залишається міністром охорони здоров’я в оновленому складі уряду, склад якого Верховна Рада затвердила на засіданні у четвер.

Як зазначив на своїй сторінці мережі Facebook голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький , "важливо, що профільний міністр залишився на посаді".

"Наш комітет уже понад чотири роки плідно співпрацює з МОЗ під керівництвом Ляшка. На мою думку, це одна з найефективніших моделей взаємодії між парламентським комітетом та профільним міністерством, яка дає реальні результати", - написав Радуцький.

Він зазначив, що за цей час комітет разом з МОЗ продовжили впровадження медичної реформи, розпочали її інфраструктурний етап зі створення спроможної мережі та інтеграції всіх державних установ у єдиний медичний простір, працювали над цифровізацією системи МСЕК, розвитком охорони психічного здоров’я, забезпеченням доступу пацієнтів до ліків на основі медичного канабісу, тощо.

"Окремим пріоритетом залишається євроінтеграція. Саме в медичній сфері зафіксовано один із найвищих рівнів виконання зобов’язань у рамках адаптації до європейського законодавства", - зазначив він.

Радуцький також нагадав, що за останні чотири роки закуплено 21 лінійний прискорювач, 42 МРТ, 242 комп’ютерних томографи, 56 ангіографів.

"Щиро дякую Віктору Кириловичу за співпрацю. Під час війни особливо важливо мати на посаді міністра, здатного забезпечити результат", - сказав Радуцький .

Ляшко був призначений міністром охорони здоров'я у 2021 році.