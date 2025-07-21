Інтерфакс-Україна
Події
20:48 21.07.2025

Глава МЗС Франції оглянув зразки БПЛА українського виробництва

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Глава МЗС Франції оглянув зразки БПЛА українського виробництва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який прибув у понеділок до Києва для участі у конференції послів оглянув зразки зброї українського виробництва у приміщенні Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Барро показали зразки виготовлених в Україні виробів, зокрема український безпілотний літальний апарат "Лелека 100М2", "Лелека—100", мультикоптер Х-8, дрон-камікадзе Bulava, БПЛА Vampire, Sokol. Також міністру презентували Наземний роботизований комплекс TerMIT та "RATEL М", антиброгову рушницю Kvertus AD. Крім того, у МЗС розташований макет української САУ "Богдана".

Теги: #міністр #франція #бпла

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