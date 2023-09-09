Події

09:01 09.09.2023

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

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На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа. Унаслідок обстрілів смт Ківшарівка та с. Курилівка Куп'янського району сталися пожежі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за добу зафіксовано два випадки підривів на вибухових пристроях.

"Близько 11:30 у с. Рубіжне Чугуївського району на власному обійсті цивільний чоловік 44 років вибухнув на міні типу "Лепесток". Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Близько 11:50 у районі с. Андріївка Ізюмського району в полі на невідомому вибуховому пристрої вибухнув комбайн. Постраждалих немає", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріл

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