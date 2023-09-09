Російські війська вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області
Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 8.00 суботи.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілу зазнали Новослобідська. Хотинська, Великописарівська громади", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.
Зокрема, по Новослобідській та Хотинській громадах ворог гатив із мінометів (зафіксовано 19 вибухів). Двох обстрілів із гранатомета зазнала Великописарівська громада (зафіксовано 18 вибухів).
Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.