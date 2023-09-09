Події

08:48 09.09.2023

Російські війська вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області

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Російські війська вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 8.00 суботи.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілу зазнали Новослобідська. Хотинська, Великописарівська громади", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, по Новослобідській та Хотинській громадах ворог гатив із мінометів (зафіксовано 19 вибухів). Двох обстрілів із гранатомета зазнала Великописарівська громада (зафіксовано 18 вибухів).

Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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