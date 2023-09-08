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21:02 08.09.2023

"Газмережі" почали реалізовувати програму газифікації населених пунктів

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"Газмережі" почали реалізовувати програму газифікації населених пунктів

Національний оператор газорозподільних мереж ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") в рамках програми газифікації населених пунктів підключив до мережі село Сушно у Львівській області, управління газорозподільними мережами якої перейшло під контроль групи "Нафтогаз" у червні, повідомило Міністерство енергетики України.

"Сьогодні до газопостачання підключено село Сушно на Львівщині, мешканці якого ніколи не мали централізованої подачі блакитного палива. У межах реалізації проєкту було прокладено майже 9 км розподільного газопроводу, змонтовано газопроводи-вводи до 183 житлових будинків та налагоджено роботу газорегулювального обладнання. Жителі отримали газопостачання, а взимку - матимуть тепло", - йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

У межах виконання програми газифікації населених пунктів реалізується ще чотири проєкти з будівництва газопроводів у Перемишлянському, Сокальському, Радехівському, Турківському районах Львівської області, зазначає Міненерго.

"Повернення газорозподільних мереж під контроль держави - це питання національної безпеки, особливо враховуючи всі ризики та воєнні виклики. Дуже важливо також забезпечити безперервність постачання газу та створювати нові можливості для розвитку газової інфраструктури. Це і є позиція та завдання для відповідального національного оператора газорозподільних мереж", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міненерго також зазначило, що "Газмережі" на Харківщині відновили 1 230 кілометрів зруйнованих і пошкоджених ворогом газопроводів і 300 газорегуляторних пунктів, на Дніпропетровщині ремонтні бригади за час ворожих обстрілів понад 1,5 тис. разів виїжджали на відновлення пошкоджених газопроводів, повертаючи подачу палива за одну-дві доби.

За інформацією міністерства, нині "Газмережі" вже обслуговують 4 млн споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Харківській областях.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує до кінця 2023 року завершити процес консолідації операторів газорозподільних систем, що входили до сфери впливу "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 р. зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

Станом на кінець серпня 2023 року під контроль "Нафтогазу" перейшли 13 облгазів.

 

Теги: #нафтогаз #енергетика

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