У Сумах завершилася ліквідація наслідків обстрілу

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару в м. Суми, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"З-під завалів рятувальники деблокували двох постраждалих - чоловіка, 1953 р.н. та жінку, 1958 р.н. Здійснено очищення територій приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом для надання допомоги залучалося 52 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, російські окупанти близько 05:30 ранку в п'ятницю, 8 вересня, завдали ракетного удару по Сумах. Унаслідок цього постраждали 3 людини, пошкоджено 8 транспортних засобів і 20 домоволодінь.