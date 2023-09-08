Події

14:48 08.09.2023

Парламентський саміт G7 підтримав посилення далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі - Стефанчук

2 хв читати
Парламентський саміт G7 підтримав посилення далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі - Стефанчук

Парламентський саміт країн "Великої сімки" (G7) ухвалив декларацію, в якій, зокрема, вкотре засудив війну Російської Федерації, закликав державу-агресор вивести свої війська з території України, повернути Запорізьку АЕС компетентним органам України, а також підтримав посилення далекосяжних санкцій проти РФ та Білорусі й засудив вихід Росії із "зернової ініціативи", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Результат роботи Парламентського саміту G7 - ухвалено декларацію, в якій спікери країн "Великої сімки" та Європарламенту: вкотре найрішучіше засудили загарбницьку війну Росії проти України, наголосили на важливості розслідування скоєних злочинів і покарання винних, закликали Росію негайно, повністю та безумовно вивести свої сили й військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України", - написав спікер українського парламенту на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

"Висловили непохитну солідарність з українським народом і підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення далекосяжних санкцій проти росії та білорусі. Засудили вихід рф із Чорноморської зернової ініціативи й закликали її повернутися до неї та забезпечити експорт українського зерна із чорноморських портів. Засудили безвідповідальну ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю у білорусі. Закликали повернути Запорізьку АЕС компетентним органам України", - додав Стефанчук.

Як повідомлялося, 6-10 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває з робочим візитом у Японії. У Токіо спікер бере участь у парламентському саміті країн "Великої сімки" (G7). Він запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7.

Теги: #санкції #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 08.09.2023
Стефанчук закликав країни G7 і ЄС до готовності підтримати стійкість енергосистеми України восени та взимку

Стефанчук закликав країни G7 і ЄС до готовності підтримати стійкість енергосистеми України восени та взимку

00:06 08.09.2023
Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

19:48 07.09.2023
Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

Стефанчук обговорить зі спікерами G7 безпеку енергооб'єктів України майбутньої зими та надання систем ППО для їхнього захисту від атак Росії

17:06 07.09.2023
США і Велика Британія запровадили санкції проти 11 осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot, - Мінфін

США і Велика Британія запровадили санкції проти 11 осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot, - Мінфін

09:37 06.09.2023
Стефанчук візьме участь у парламентському саміті G7 в Японії

Стефанчук візьме участь у парламентському саміті G7 в Японії

00:00 04.09.2023
Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

04:05 01.09.2023
США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

01:59 29.08.2023
Стефачук обговорив з послами G7 роботу над судовою та антикорупційною реформами

Стефачук обговорив з послами G7 роботу над судовою та антикорупційною реформами

02:43 27.08.2023
G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

G7 готова підтримувати Україну, скільки потрібно

22:56 26.08.2023
"Щоб зупинити війну, потрібно триматися курсу" - Борель розповів про вплив західних санкцій на економіку РФ

"Щоб зупинити війну, потрібно триматися курсу" - Борель розповів про вплив західних санкцій на економіку РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти Росії - Зеленський

Перемога України у війні означатиме перемогу людської моралі - Зеленський

За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

ОСТАННЄ

Швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти Росії - Зеленський

Важливо, щоб американський народ підтримував нашу боротьбу за цінності - Зеленський

Перемога України у війні означатиме перемогу людської моралі - Зеленський

В Україні формується судова практика щодо воєнних злочинів і стягнення збитків із держави-агресорки - юристи

Блокада експорту українського зерна ставить під загрозу життя 250 млн осіб у країнах, що розвиваються, - президент Євроради

На третьому Саміті перших леді та джентльменів підписано 25 меморандумів про медичне партнерство

За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

Окупанти можуть підтягувати резерви з Криму на запорізький і херсонський напрямки - ОК "Південь"

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє саперів із The HALO Trust, усіх госпіталізовано

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА