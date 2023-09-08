Парламентський саміт G7 підтримав посилення далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі - Стефанчук

Парламентський саміт країн "Великої сімки" (G7) ухвалив декларацію, в якій, зокрема, вкотре засудив війну Російської Федерації, закликав державу-агресор вивести свої війська з території України, повернути Запорізьку АЕС компетентним органам України, а також підтримав посилення далекосяжних санкцій проти РФ та Білорусі й засудив вихід Росії із "зернової ініціативи", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Результат роботи Парламентського саміту G7 - ухвалено декларацію, в якій спікери країн "Великої сімки" та Європарламенту: вкотре найрішучіше засудили загарбницьку війну Росії проти України, наголосили на важливості розслідування скоєних злочинів і покарання винних, закликали Росію негайно, повністю та безумовно вивести свої сили й військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України", - написав спікер українського парламенту на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

"Висловили непохитну солідарність з українським народом і підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення далекосяжних санкцій проти росії та білорусі. Засудили вихід рф із Чорноморської зернової ініціативи й закликали її повернутися до неї та забезпечити експорт українського зерна із чорноморських портів. Засудили безвідповідальну ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю у білорусі. Закликали повернути Запорізьку АЕС компетентним органам України", - додав Стефанчук.

Як повідомлялося, 6-10 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває з робочим візитом у Японії. У Токіо спікер бере участь у парламентському саміті країн "Великої сімки" (G7). Він запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7.